Элиста, , 12:53 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 69 человек, выздоровели 27 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 19 сентября.

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В стационарах Калмыкии лечение получают 530 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся десять человек, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 3 тыс. 614 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии за весь период пандемии достигло 5 тыс. 750 человек, выздоровели 3 тыс. 332 пациента. Жертвами COVID-19 стали 65 жителей республики.