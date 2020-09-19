Владимир, , 12:36 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 19 сентября зарегистрирован 201 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

После выздоровления были выписаны 5774 пациента. В регионе было проведено 218 тыс. 76 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 334 человека, с признаками внебольничной пневмонии — 21 человек. На стационарном лечении находится 60 пациентов с ОРВИ и 470 — с пневмонией.

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