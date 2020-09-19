Владимир, 19 сентября 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 19 сентября подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Mos.ru

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Всего в области зарегистрированы 6906 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5774 пациента, в том числе 19 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 201 человек.

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