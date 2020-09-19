Липецк, 19 сентября 2020, 12:27 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 19 сентября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»
Скончалась 49-летняя женщина, работавшая медсестрой.
Всего по состоянию на 19 сентября в регионе было зарегистрировано 37 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 5113 человек, в том числе 37 — за последние сутки.
Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом