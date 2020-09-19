Липецк, 19 сентября 2020, 12:24 — REGNUM В Липецкой области 19 сентября подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлено 5715 положительных тестов.
За весь период наблюдения 5113 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 37 — за последние сутки. 37 человек скончались.
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