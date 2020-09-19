Астрахань, , 12:13 — REGNUM В Астраханской области 19 сентября подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6604 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 484 человека.

Выздоровели 6399 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 94 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3334 человека, 17 тыс. 713 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.

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