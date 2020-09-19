Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 19 сентября.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 78 и 82 лет, а также четверо мужчин в возрасте от 67 до 80 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Ростовской области достигло 436 человек.