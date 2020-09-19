Чикаго, США, , 11:46 — REGNUM Глава NetherRealm Studios Эдвард Бун заставив фанатов Mortal Kombat гадать по поводу того, что означают его слова. Публикации он разместил 19 сентября на своей Twitter-странице.

В одном посте Бун разместил клип группы Queen на песню «Богемская рапсодия», отметив, что он является ключом к разгадке. В другом написал: «Открой глаза… Посмотри на небо и увидишь».

https://twitter.com/noobde/status/1307124345936936960

Пользователь Twitter Thethiny предположил, что речь может идти о скором появлении в игре таких персонажей, как Рептилия, Рейн, Эрмак, а также о том, что в Mortal Kombat 11 может появиться ещё один герой из вселенной DC, например, Харли Квинн.

https://twitter.com/thethiny/status/1307125610607714304

Напомним, релиз одиннадцатой части Mortal Kombat состоялся в марте 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в магазине PS Store стартовала распродажа, в которую также вошла Mortal Kombat 11.

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