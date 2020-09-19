Тула, 19 сентября 2020, 11:34 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 19 сентября.
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За сутки статистика смертности увеличилась на два новых летальных исхода. Признаны выздоровевшими после COVID-19 42 человека.
В Тульской области с марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 9808 человек, выздоровел после коронавируса 8801, скончались 356 пациентов с COVID-19.