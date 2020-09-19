Москва, , 11:23 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 6065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За сутки в 84 субъектах Федерации выявлено 6065 новых случаев COVID-19. Из них 24,1% не имеют клинических проявлений болезни.

Также уточняется, что за сутки от последствий COVID-19 скончались 144 человека. Победить болезнь за сутки смогли 5255 человек.