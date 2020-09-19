Рязань, 19 сентября 2020, 11:24 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 19 сентября в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны с выздоровлением 18 человек.
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Общее количество выявленных носителей коронавируса в Рязанской области достигло 7747. Ещё 34 положительных теста направлены на подтверждение региональным минздравом.
Завершили лечение выздоровлением 6565 человек.