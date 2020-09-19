Волгоград, , 11:23 — REGNUM За минувшие сутки 96 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Волгоградской области. Скончался один человек, сообщили 19 сентября в федеральном оперативном штабе.

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В целом в Волгоградской области подтверждено уже 13 965 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписали 100 пациентов, всего завершили лечение 12 334 человек.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 130 человек.