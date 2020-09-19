Белгород, 19 сентября 2020, 11:21 — REGNUM 56 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области за последние сутки. Выписан один пациент, сообщили 19 сентября в федеральном оперативном штабе.
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С начала пандемии в Белгородской области подтвердили 8208 случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 7521 человек.
В России за сутки выявили 6065 носителей коронавируса.