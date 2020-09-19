Санта-Моника, США, , 11:16 — REGNUM Activision назвала дату начала открытого бета-тестирования ПК-версии игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Об этом 19 сентября сообщил портал DSOGaming.

Присоединиться к тестам 15 октября 2020 года смогут те геймеры, которые уже сделали предзаказ. Все остальные получат возможность протестировать многопользовательский режим 17 октября. Тесты закончатся 19 октября 2020. Отмечается, что в бета-версии Call of Duty: Black Ops Cold War будут присутсвовать четыре многопользовательских режима: Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed и Combined Arms: Domination.

Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War запланирован на 13 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ней появятся три новых режима, которых раньше не было в играх франшизы.

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