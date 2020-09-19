Иваново, , 11:14 — REGNUM 46 новых носителей коронавируса выявлены в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 19 сентября.

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»Из новых случаев: 30 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями; 15 человек — по контакту с ранее заболевшими; один человек — бессимптомно (обследован перед устройством на работу)», — уточнили в штабе.

За сутки выписаны 24 человека, один пациент — 62-летний мужчина — скончался.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 8184 человек, выздоровели 6708 пациентов с подтвержденным диагнозом, 130 пациентов скончались. В стационаре находятся 576 человек, десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.