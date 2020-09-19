Пермь, , 11:12 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 19 сентября, зафиксирован летальный исход у шести пациентов с коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли два человека. Еще в четырех случаях причиной смерти названы сопутствующие заболевания. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru

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С начала пандемии в Прикамье скончались 398 пациентов с COVID-19: по причине коронавирусной инфекции — 248 человек, из-за сопутствующих заболеваний — 150.

С конца марта в регионе выявлено 9012 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 6244 пациента. Продолжает получать лечение в стационарах 941 человек.