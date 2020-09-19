Тверь, , 11:07 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 19 сентября в региональном оперативном штабе.

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За сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19, 15 пациентов признаны выздоровевшими после коронавируса.

В Тверской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 5862 человека, в регионе проведено 177,5 тыс. исследований. Выздоровели после COVID-19 4416 человек, скончались 227 пациентов.