Варшава, , 11:04 — REGNUM Польская студия Bloober Team назвала дату релиза игры Observer: System Redux. Публикацию она разместила 18 сентября на странице проекта в Twitter.

Релиз ремейка игры 2017 года состоится 10 ноября 2020 года, в день старта продаж Xbox Series X и Series S. Стоит отметить, что, таким образом, Observer: System Redux войдёт в стартовый пакет игр новых консолей Xbox и PlayStation.

Оригинальная Observer, выполненная в жанре психологического хоррора вышла 15 августа 2017 года. В реализации проекта принял участие известный актёр Рутгер Хауэр.

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