Краснодар, , 11:00 — REGNUM 94 новых носителя коронавируса выявлены в Краснодарском крае за минувшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 19 сентября. В числе новых пациентов — десять детей.

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Лидирует по числу суточных заражений Краснодар — 46 случая, в Сочи выявили шесть носителей, в Павловском районе — пять, по три случая подтверждено в Анапе, Красноармейском, Выселковском, Туапсинском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

С 12 марта на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 12 937 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 227,9. Выздоровевшими признаны 10 164 пациента, скончались 241 пациента. На 19 сентября в тяжёлом состоянии находятся 47 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ или находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.