Ташкент, , 11:28 — REGNUM В Шайхантахурском районе столицы Узбекистана на карантин по COVID-19 закрыли школу № 59, сообщает 18 сентября Podrobno.uz.

Учебный процесс в указанной школе был приостановлен с 17 сентября. Учебное заведение планирует возобновить учебный процесс после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Уточняется, что в данном районе Ташкента ранее на карантин были закрыты еще две школы — №40 и №262.

Напомним, ранее по результатам планового тестирования на коронавирус учителей Пайарыкского района Самаркандской области Узбекистана у педагогов было выявлено шестьдесят положительных тестов на SARS-CoV-2.