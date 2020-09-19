Пермь, , 11:00 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 19 сентября, выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 один ребенок и 67 взрослых: 34 мужчины и 33 женщины, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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В больнице лечатся 49 человек, дома под меднаблюдением находятся 19 человек. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, коэффициент распространения — 1,13 (на 18 сентября — 1,12).

С начала пандемии в регионе выявлено 9012 носителей коронавируса. Выздоровели 6244 человека. Скончались 398 пациентов с COVID-19.