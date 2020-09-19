Москва, , 10:55 — REGNUM В Госдуме призвали не ставить телегу впереди лошади в вопросе наказания водителей за опасное вождение.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения в Москве смогут распознавать «опасных» водителей в городском трафике, отметил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) приветствовал заботу о безопасности на дорогах, но обратил внимание на отсутствие в законодательстве понятия «опасное вождение». ГИБДД разработала поправки, но они пока не приняты, уточнил парламентарий.

«Безусловно, все мы не любим водителей, которые подрезают, обгоняют по обочине или «играют в шашки» на дороге. Действительно, такое поведение может закончиться аварией. Но давайте не будем ставить телегу впереди лошади. Сперва законодательно определим, что такое опасное вождение, какие у него параметры, и какую ответственность должны нести нарушители. А уже потом пусть дорожные камеры фиксируют эти нарушения и рассылают «письма счастья», — указал Лебедев в Facebook.

При этом он призвал московские власти активнее использовать камеры в борьбе с пробками.

«Много раз видел ситуацию, когда на перекрестках красный свет горит секунд по 100, собираются огромные пробки, а на перпендикулярной дороге — никого. Так включите ваши камеры и оперативно измените время работы светофора!» — предложил Лебедев.