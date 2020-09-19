Пермь, , 10:51 — REGNUM Бывший кандидат в губернаторы Пермского края, лидер краевого отделения ЛДПР и партийной фракции в Законодательном собрании Олег Постников получил положительный результат теста на коронавирус, сообщают СМИ.

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По словам Постникова, у него отсутствуют симптомы заболевания. Компьютерную томографию пока не проходил. Коронавирусом заразились и близкие политика. Вся семья находится дома.

Стоит отметить, вечером 17 сентября заявили о том, что коронавирус подтвержден у экс-кандидата в главы региона Дмитрия Махонина, который одержал победу на выборах. Он госпитализирован.

Также о положительных результатах теста на коронавирус заявили депутат Пермской гордумы Илья Лисняк и депутат Добрянской гордумы Марк Коробов. Коронавирусной инфекцией заболели глава Березников Сергей Дьяков, заместитель главы администрации губернатора Николай Иванов, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко.

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