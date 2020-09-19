Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM 300 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в Казахстане, сообщает 19 сентября пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Из числа новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией 265 оказались с отрицательным результатом ПЦР-теста на SARS-CoV-2, 65 — с положительным.

Еще пять летальных случаев было зарегистрировано за минувшие сутки, четыре из которых у пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, один — с отрицательным.

На текущий момент в Казахстане лечение от COVID-19 получают 3684 инфицированных, 39 из которых — дети. 2003 пациента находятся в стационарах медицинских учреждений, 1681 — лечатся амбулаторно.

Состояние 102 пациентов с COVID-19 оценивается врачами как тяжелое, 13 — крайней степени тяжести. Шестнадцать заболевших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период эпидемии в Казахстане зарегистрировали 107 199 инфицированных с положительным результатом теста на коронавирус, из которых 1693 человека скончались.

За текущий месяц было выявлено 30 814 пациентов с симптомами коронавирусной инфекции, результаты теста на SARS-CoV-2 которых был отрицательными. С начала сентября скончались 338 пациентов с симптомами COVID-19, результат теста на SARS-CoV-2 которых был отрицательный.