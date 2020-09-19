Воронеж, , 10:44 — REGNUM 151 носителя коронавируса выявили за минувшие сутки в Воронежской области, это самое высокое число суточных заражений за несколько недель, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального штаба от 19 сентября. По количеству заражений за сутки регион оказался на шестом месте в России.

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Выписаны с выздоровлением за сутки 100 человек. Сразу пятеро умерших от осложнений после коронавируса пациентов включены в статистику смертности за сутки.

За период пандемии в Воронежской области подтверждено уже 16 256 случаев заражения коронавирусом, 15 125 человек выздоровели. В федеральную статистику смертности на 19 сентября включено 153 летальных исхода, по данным регионального штаба, на 17 сентября было зарегистрировано 167 смертей.