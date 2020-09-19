Оренбург, , 10:28 — REGNUM В Оренбуржье по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении АО «Корпорация развития Оренбургской области». Выявлен факт неправомерного расходования областных денег, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Установлено, что руководители корпорации, созданной для поддержки и развития субъектов предпринимательства и финансируемой за счет бюджетных инвестиций, в период с 2016 по 2019 год предоставляли бюджетные средства в виде займов коммерческим организациям, которые вскоре прекращали свою деятельность. При этом мер к возврату средств казны и взысканию процентов за пользование ими не принимали. Более того, незаконно продлевали сроки возврата заемных денег.

«В результате указанных действий областной бюджет понес многомиллионный ущерб. Его достоверный размер будет установлен в ходе следствия», — сказала официальный представитель прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).