Бишкек, , 10:47 — REGNUM В Киргизии за минувшие сутки выявили 91 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщили 19 сентября в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

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45 335 случаев было зарегистрировано за весь период пандемии, 41 484 (или 91%) инфицированных выздоровели (69 за сутки), 1063 (2,3%) пациента скончались.

570 человек на данный момент проходят лечение в условиях стационаров медицинских учреждений, 1771 человек лечится амбулаторно.

Еще девять новых случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников было зарегистрировано за сутки. За минувшие сутки еще четыре медицинских работника в республике выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, пятнадцать медработников завершили режим самоизоляции.

Всего в Киргизии инфицирование коронавирусом выявили у 3197 медицинских работников, 2779 из которых были выписаны по факту выздоровления из стационаров медицинских учреждений.