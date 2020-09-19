Симферополь, , 10:06 — REGNUM 77 новых носителей коронавируса выявлены за минувшие сутки в Республике Крым. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 18 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здорового населения», — написал Аксёнов.

В Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 3650 человек, активный рост числа заразившихся фиксируется за последние две недели. Выздоровели после коронавируса 2393 человека, скончались 46 пациентов.