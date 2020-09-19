Ташкент, , 10:16 — REGNUM В Узбекистане зарегистрировали 256 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 19 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За период эпидемии в республике выявили 50 634 случая заражения SARS-CoV-2.

158 новых случаев инфицирования выявили в Ташкенте, 21 — в Андижанской области, 16 — в Хорезмской области, 15 — в Джизакской области, 13 — в Ташкентской области, десять — в Самаркандской области, восемь — в Кашкадарьинской области, семь — в Сурхандарьинской области, три — в Каракалпакстане.

За сутки было зарегистрировано также два летальных случая. На текущий момент в республике выздоровели 46 645 инфицированных коронавирусом, что составляет 92%.