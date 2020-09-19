Сургут, Югра, , 09:07 — REGNUM В элитном коттеджном посёлке Сургута (ХМАО) разразился скандал. Один из особняков сдаётся под вечеринки и банкеты от одного часа до суток. Несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, его владелец не прекращает свою деятельность. Соседи, а это жители десяти коттеджей, устали от бесконечных вечеринок и пьяных разборок, сообщает «Сургутинформ ТВ».

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Отмечается, что в период пандемии на бизнесмена было составлено три протокола об административных правонарушениях. Предприниматель поясняет свою непрекращающуюся деятельность обязательствами перед клиентами.

«Просто так в ущерб себе закрыться — этого я, конечно же, не сделаю. Потому что это бизнес. Потому что мне нужно свою семью кормить и зарабатывать. Хотят, чтоб закрылся, — пусть покупают», — пояснил журналистам предприниматель свою позицию.

И оценил свой коттедж в 30 млн рублей. Соседи же пытаются доказать незаконность деятельности бизнесмена. Целевое назначение земельного участка, на котором стоит шумный особняк, — под индивидуальное жилищное строительство, а проведение свадеб, торжеств, юбилеев не является проживанием.

«Администрация Сургута может инициировать судебные процессы. Они могут обратиться в суд с иском о понуждении арендатора, либо собственника, использовать земельный участок по назначению. Если земельный участок не используется собственником в течение трёх лет по назначению, он может быть, также по решению суда, у него изъят», — сообщает адвокат разгневанных соседей.

Уставшие от шума и пьянок жители коттеджного посёлка считают, что изъятие земельного участка — крайняя мера. Они будут довольны, если сосед прекратит свою бурную банкетную деятельность.

Кстати, согласно прайс-листу, опубликованному в социальных сетях, в выходные дни отдых в особняке за сутки обойдётся в сумму от 25 700 до 30 700 рублей.