Москва, , 08:56 — REGNUM Известный российский адвокат Александр Добровинский, который в суде по делу актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом, представлял интересы пострадавшей стороны, прокомментировал лишение защитника Ефремова — Эльмана Пашаева адвокатского статуса. Соответствующее заявление Добровинский сделал в интервью журналистам.

По словам Добровинского, он не вправе комментировать решение своих коллег из адвокатской палаты Северной Осетии, но по Пашаеву он будет скучать.

«Мне не к лицу комментировать решение коллег… Говорить о том, хорошо или плохо поступили, — это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — сказал Добровинский.

Также он подчеркнул, что комментировать правильность или неправильность решения адвокатской палаты Северной Осетии о лишении Пашаева статуса адвоката «неэтично».

Напомним, что адвокатское сообщество было крайне недовольно стилем работы Пашаева в деле Ефремова. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко инициировал возбуждение дисциплинарного производства в отношении Пашаева. Пилипенко подчеркнул, что Пашаев разыграл «водевиль» в деле о ДТП, в котором погиб человек.

Сам Пашаев заявил, что через год он намерен вернуть себе статус адвоката.