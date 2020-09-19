Токио, , 08:33 — REGNUM Компании Nintendo и Capcom поделились с геймерами новой информацией о будущей игре Monster Hunter Rise, которая выйдет на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 19 сентября сообщил портал Game Rant.

Они сообщили, что в игре появится база охотников, в качестве которой выступит деревня Камура. Игроки смогут покупать на ней оружие и доспехи, а также заказывать еду, чтобы получить баффы (накладываемые на персонажа положительные заклинания) перед охотой.

Стоит отметить, что деревня будет стилизована под традиционную японскую деревню времён феодальной Японии. В ней также будут жить различные NPC (персонажи, управляемые компьютером) с которыми игроки познакомятся во время прохождения.

Capcom представила Monster Hunter Rise 17 сентября 2020 года, во время онлайн-трансляции Nintendo Direct. Разработчики также выложили в сеть анонсирующий трейлер.

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