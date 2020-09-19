Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Sony объяснила, почему она решила не выпускать «урезанный» вариант консоли PlayStation 5, как Microsoft сделала это в случае с Xbox Series S. Об этом 19 сентября сообщил портал Game Rant.

Менеджер компании Джим Райан поясинил, что Sony не рассматривала вариант выпуска подобного устройства потому, что подходит к PlayStation 5 как к консоли с долгим жизненным циклом.

«Мы (потребители — ИА REGNUM) не стремимся покупать продукт, который устареет через несколько лет», — сказал Райан.

Напомним, 12 и 19 ноября 2020 года (в зависимости от региона) Sony выведет на рынок две консоли: «цифровую» версию PlayStation 5 и версию с оптическим приводом. Стоимость первой в России составит 37 999 рублей, а второй — 46 999 рублей.

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