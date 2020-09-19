Москва, , 08:10 — REGNUM Около одного миллиона человек на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 тестируют за две недели лаборатории Москвы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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По его словам, за сутки в городе тесты на этого возбудителя проходят приблизительно 66 тысяч жителей. Так он объяснил увеличение числа заразившихся коронавирусом в столице.

По словам Собянина, процент выявляемых случаев среди тестируемых не изменился спустя несколько недель. Кроме того, столичный мэр отметил, что на ситуацию с распространением влияют наступление осенне-зимнего периода, возобновление деятельности предприятий в обычном режиме и открытие образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября, согласно данным оперативного штаба Москвы, в городе число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 274 808.

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