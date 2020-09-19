Москва, , 08:07 — REGNUM Рекомендованная цена нового российского препарата против COVID-19 — «Ареплевира» — превысила прожиточный минимум и составила 12 320 рублей. Цену журналистам назвал генеральный директор фармакологической компании «Промомоед», которая разработала этот препарат, Андрей Младенцев.

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По словам Младенцева, цена составляет 12 320 рублей, и пока нет никакой возможности эту цену снизить.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — сказал Младенцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, препарат «Ареплевир» разработан на основе фавипиравира. Данный препарат лучше всего применять в течение 24 часов после появления первых симптомов коронавирусной инфекции. Пока данное лекарство использовалось лишь в стационарах, и в компании не могут оценить его потребность среди населения.

«Ареплевир» производится на саранском заводе «Биохимик». Налажено производство полного цикла. С 21 сентября препарат может появиться в аптеках Москвы. В течение месяца лекарство появится в регионах, в том числе и на Дальнем Востоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в продажу уже поступил другой препарат против COVID-19 — «Коронавир» от компании «Р-Фарм». Данное лекарство также создано на основе фавипиравира. Стоит препарат 11 550 рублей.