Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Очередное обновление Marvel's Avengers исправило в игре более 1 тыс. проблем. Об этом 19 сентября разработчики сообщили на официальной Twitter-странице проекта.

Они отметили, что патч V1.3.0 стал самым большим патчем Marvel's Avengers на сегодня. Создатели игры поблагодарили геймеров за предоставленную ими информацию о проблемах и заявили, что продолжать работать над исправлением ошибок.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1307083106722156544

Полноценный релиз Marvel's Avengers состоялся 4 сентября 2020 года. Разработкой игры занималась студия Crystal Dynamics, в качестве издателя выступила компания Square Enix.

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