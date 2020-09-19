Нейпьидо, , 07:32 — REGNUM В Мьянме за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Сообщается, что к утру 19 сентября общее число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме достигло 75 человек. Также за прошедшие сутки в стране выявили еще 154 зараженных новой инфекцией. Всего с начала пандемии в Мьянме подтвердили 4621 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Отмечается, что с 16 августа ежедневно растет число зараженных. Власти связывают это со «второй волной» коронавирусной инфекции. При этом в стране развернули временные госпитали, чтобы справиться с потоком больных.