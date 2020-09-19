Вашингтон, , 07:30 — REGNUM История игры Cyberpunk 2077 будет немного короче, чем у «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 19 сентября сообщил портал Game Rant.

Cтарший дизайнер квестов студии CD Projekt Red Патрик Миллс сказал в интервью Twitch-стримеру CohhCarnage: разработчики ранее получили от геймеров много жалоб на то, что история третьего «Ведьмака» получилась слишком длинной.

«Люди зашли в этой игре очень далеко, но так и не добрались до конца», — отметил Миллс.

Стоит отметить, что если геймеры фокусируются на основной сюжетной линии «Ведьмака 3», то прохождение игры обычно занимает от 30 до 50 часов. Однако в случае, если они пытаются по максимуму исследовать мир, то это может занять до 200 часов.

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