Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Екатеринбурге отказались пускать в одну из школ первоклассника, который пришёл раньше положенного времени. Об этом сообщила журналистам мать ребёнка.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мальчик пришёл в школу в 7:20 утра (время местное). Охранник отказался запускать школьника в здание, передаёт портал «Е1».

Между тем на улице в это время шёл дождь и было холодно, жалуется мать. Сложности могли возникнуть из-за того, что в школах разводят потоки входящих.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в учебных учреждениях ввели усиленные меры санитарной безопасности для профилактики COVID-19.

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