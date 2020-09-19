Тюмень, , 07:20 — REGNUM В Тюмени 20 сентября откроют памятник легендарному генералу армии, Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. Открытие состоится в сквере Десантников на улице Широтной в 14:00 по местному времени, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Памятник генералу Василия Маргелову в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Монумент в исполнении художника — скульптора Виктора Мосиелёва (Екатеринбург) был создан по инициативе ряда ветеранских организаций. Общественный проект поддержали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Руслан Кухарук, депутаты Тюменской областной и городской дум, представители бизнеса и общественности. Проект реализуется под эгидой Общественной палаты города Тюмени.

Отмечается, что 2 августа 2020 года исполнилось 90 лет со дня создания Воздушно-десантных войск, в них прошли службу более 12 тысяч уроженцев Тюменской области. Генерал Василий Маргелов является одним из символов ВДВ и ещё при жизни стал человеком-легендой.

«Одев войска не только в тельняшки и голубые береты, но и в броню, он впервые в мире заставил эту броню летать, создал и воспитал крылатую гвардию, для которой и сегодня нет невыполнимых задач», — сообщают организаторы мероприятия по открытию монумента Герою Советского Союза Василию Маргелову.