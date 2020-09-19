Вашингтон, , 07:20 — REGNUM После того, как CD Projekt Red опубликовала системные требования Cyberpunk 2077, многих геймеров удивил объём файлов игры. На это 19 сентября обратил внимание портал Game Rant.

Разработчики сообщили, что Cyberpunk 2077 займёт на накопителе около 70 гигабайт. Некоторые поклонники игры в комментариях к соответствующей публикации в Twitter дали понять: они ожидали, что размер игры будет намного больше. В частности, пользователь, известный под ником Khori Potter назвал создателей Cyberpunk 2077 «волшебниками». Стоит отметить, что многих пользователей также удивили рекомендованные системные требования.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1306991768387321856

CD Projekt Red сообщила, что для комфортной игры потребуется ПК, оборудованный процессором Intel Core i7−4790 (AMD Ryzen 3 3200G), 12 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 6GB (или AMD Radeon R9 Fury).

С минимальными настройками графики игру можно будет запустить на компьютере с Intel Core i5−3570K (или AMD FX-8310), 8 гигабайтами «оперативки» и Nvidia GTX 780 (или AMD Radeon RX 470).

Читайте ранее в этом сюжете: Выбор жизненного пути в Cyberpunk 2077 скажется на отношениях с бандами