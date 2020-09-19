Варшава, , 07:07 — REGNUM Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, как выбор жизненного пути героя в начале игры скажется на его отношениях с бандами Ночного Города. Они сообщили об этом 18 сентября в рамках третьей онлайн-трансляции Night City Wire.

Матеуш Томашкевич, являющийся руководителем отдела CD Project Red, занимающегося созданием квестов, сказал, что выбранный жизненный путь даст преимущества в ряде ситуаций. Например, это произойдёт в случае, если выбравший путь кочевника геймер столкнётся с бандами в Пустошах (Badlands).

Кроме того, он сообщил, что каждый жизненный путь будет давать игрокам определённую мотивацию для взаимодействия с криминальными группировками. Томашкевич добавил, что главный герой не сможет вступить в конкретную банду, однако сможет помочь ей победить.

В рамках третьей трансляции Night City Wire студия CD Project Red рассказала о бандах Hight City и о жизни этого независимого города-государства. Релиз игры состоится 19 ноября 2020 года.

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