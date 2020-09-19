Веллингтон, , 06:51 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба австралийского минздрава.

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Сообщается, что один случай был выявлен в обсерваторе, где находятся вернувшиеся на территорию Новой Зеландии граждане, еще один — связан с распространением инфекции внутри страны. Источник заражения пока не известен.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 67 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1460 случаев заражения SARS-CoV-2.