Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Компания Boeing выделяет для оказания помощи жителям штатов на западном побережье США, наиболее пострадавших от масштабных лесных пожаров, сумму в размере $700 тысяч. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба компании.

«Boeing предоставляет $500 000 Американскому Красному Кресту для поддержания усилий по оказанию помощи пострадавшим от пожаров в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния», — говорится в заявлении компании.

Дополнительно Boeing жертвует $200 тысяч на оказание помощи в обеспечении поставок продовольствия в штатах, где проживает и работает значительное число её сотрудников.

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Напомним, всего жертвами лесных пожаров на западе США к настоящему моменту стали 36 человек. Самая тяжёлая ситуация сохраняется в штатах Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо.

Как сообщало ИА REGNUM, Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штатах Флорида и Орегон, говорится в распространённом 15 сентября сообщении Белого дома.

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