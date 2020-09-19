Сан-Хосе, , 06:37 — REGNUM В Коста-Рике за минувшие сутки выявили 1556 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Отмечается, что из новых случаев 233 были выявлены благодаря отслеживанию контактов, остальные 1323 — при лабораторном исследовании анализов. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Коста-Рике достигло 62 374.

Также за прошедшие сутки в стране скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Коста-Рике жертвами осложнений COVID-19 стали 686 человек.

В настоящее время в больницах страны получают лечение 623 пациента. Из них 245 находятся в реанимации.