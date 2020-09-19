Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Опубликована информацию о системном меню консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом 18 сентября сообщил портал VGC.

В марте 2020 года Sony подала заявку на регистрацию патента, в приложениях к которой присутсвовали изображения интерфейса PS5. Они были опубликованы в сети 17 сентября 2020. Владельцы PS4 обратили внимание, что эскизы показывают более высокий уровень интерактивности нового меню.

Например, при выборе игры будет отображаться список значков управления, позволяющих совершать различные действия: редактировать группы, перезапускать игру, просматривать миссии и т.д.

Отмечается, что всё это может меняться в зависимости от контекста и предпочтений геймера. Кроме того, новая ОС сможет давать подсказки в определённые моменты в игре и позволит владельцам PS5 возвращаться к играм без лишних «путешествий» по меню.

https://twitter.com/VGC_News/status/1307046987653500928

Ранее Sony сообщила, что PlayStation 5 поступит в России в продажу 19 ноября 2020 года. Стоимость «цифровой» версии косноли составит 37 999 рублей, вариант PS5 c оптическим приводом обойдётся в 46 999 рублей.

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