Бразилиа, , 06:22 — REGNUM Санитарная изоляция, используемая для борьбы с распространением COVID-19, является «мерой для слабых», заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает портал G1.

Жаир Болсонару «Вы не поддались этой глупости — «оставайся дома, а экономикой займемся позже» — это для слабых».

При этом глава государства признал, что новый коронавирус — это реальность. Однако, по его словам, с этой реальностью необходимо было столкнуться, а прятаться от нее было необязательно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте, в разгар пандемии, Жаир Болсонару заявил, меры по сдерживанию коронавирусной инфекции такие, как закрытие дорог и аэропортов, вредны для экономики Бразилии. В июле бразильский президент переболел COVID-19.

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