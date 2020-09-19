Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение Hair & Beard variants к игре Crusader Kings 3, которое добавило в игру варианты причёсок и необычайно длинные бороды. Об этом 19 сентяря сообщил журнал PC Gamer.

Геймеры проявили особый интерес к опции, которая позволяет персонажу «отрастить» такую длинную бороду, что с её помощью получается скрывать его наготу. «Это волшебная борода», — такой комментарий разместили разработчики в раскрывающемся меню, которое модификации.

Разработкой Crusader Kings 3 занималась известная шведская студия Paradox Interactive, релиз игры состоялся 1 сентября 2020 года. Она выполнена в жанре глобальной стратегии в реальном времени.

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