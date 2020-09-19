Белвью, США, , 06:02 — REGNUM Онлайн-магазин Steam решил отпраздновать Международный пиратский день (International Talk Like a Pirate Day) запуском новой акции. Об этом 18 сентября администрация сервиса сообщила на его сайте.

В период с 17 по 21 сентября 2020 года (до 20:00 по московскому времени) в магазине можно будет приобрести со скидкой игры на пиратскую и морскую тематику. В частности, под акцию попали такие проекты, как Pillars of Eternity II: Deadfire, Assassin's Creed Freedom Cry, Assassin’s Creed IV Black Flag, Naval Action, Windward и другие.

Международный пиратский день является неофициальным праздником, который с 1995 года отмечается ежегодно 19 сентября. В качестве инициаторов традиции выступили жители США Джон Баур и Марк Саммерс. Изначально это была лишь шутка двух друзей, однако в итоге праздник стал популярным.

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