Рабат, , 05:18 — REGNUM Число зафиксированных за сутки случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Марокко составило 2760, что является рекордом за весь период наблюдений, сообщается на сайте марокканского минздрава.

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Всего в королевстве было подтверждено 97 264 фактов инфицирования этим вирусом. Из них 76 690 — закончились выздоровлением пациентов.

За последние 24 часа от осложнений при заболевании COVID-19 в Марокко погиб 41 человек, а с начала пандемии — 1755 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Марокко распространения коронавируса власти страны решили закрыть на карантин школы.

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